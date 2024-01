“Energie per la scuola”: l’Open Day che promuove la transizione energetica

StrettoWeb

Redel azienda leader nel campo della costruzione e manutenzione di impianti elettrici e nel settore delle energie rinnovabili, prende parte alla terza edizione dell’ambizioso progetto ideato da ENEL SPA “Energie per le scuole” un evento finalizzato all’orientamento e la formazione specialistica del comparto elettrico finalizzata all’occupazione nelle imprese dell’indotto elettrico. L’evento si svolgerà in data 24 gennaio 2024 presso l’IIS ITG E ITI di Vibo Valentia, sede ITG in Via G. Fortunato in presenza di rappresentanti della divisione Procurement di ENEL SPA.

L’evento è rivolto agli alunni dell’ultimo anno al fine di indirizzarli, una volta diplomati, verso le opportunità occupazionali offerte dalle imprese partner di Enel di cui fa parte Redel. L’Open Day sarà un’opportunità unica per gli studenti di conoscere da vicino la realtà Redel, conoscere i profili professionali che lavorano all’interno dell’azienda e auspicare in un futuro inserimento all’interno dell’azienda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.