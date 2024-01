Elezioni Europee, Gentiloni (Pd): “non mi candido”

StrettoWeb

Fibrillazione in tutti i partiti per quanto riguarda le imminenti elezioni europee, regionali e comunali. I leader sono al lavoro per completare e allestire liste competitive. “No, non mi candiderò al Parlamento europeo”. E’ quanto ha affermato Paolo Gentiloni davanti ai cronisti dopo il suo intervento davanti alla commissione economica dell’Europarlamento.

“La mia intenzione è tornare in Italia ma non andrò in pensione”. Da Roma, il leader del Pd, Elly Schlein, ha commentato: “con Gentiloni ci sentiamo sempre, lui va sempre ringraziato. Darà sempre un contributo alla politica estera ed italiana, il Pd sarà sempre casa sua”.