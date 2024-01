Elezioni Europee, Conte: “non mi candido, gli altri leader non ingannino elettori”

StrettoWeb

Le candidature per le Elezioni Europee sono al centro dell’azione politica dei partiti in questo periodo preparatorio. Nel centrodestra ha rotto gli indugi Matteo Salvini annunciando che non sarà in lista. Giorgia Meloni, invece, potrebbe esserci come capolista in tutte le circoscrizioni per Fratelli d’Italia. Antonio Tajani ancora non si è espresso ma sembra probabile una non candidatura con Forza Italia

Se il leader del Pd Elly Schlein è incerta, Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle, afferma: “non sarò candidato e mi auguro che in quelle liste non ci siano neanche gli altri leader”, perché, rimarca in conferenza stampa, “non possiamo continuare a ingannare i cittadini. Non puoi dire ai cittadini: datemi il voto, trovate Conte su tutte le liste quando già sai che al Parlamento europeo non ci andrai. Sono deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, quello di parlamentare europeo è un compito che non posso assolvere. Gli altri leader dovrebbero avere l’accortezza di fare altrettanto, la politica dovrebbe imparare una volte per tutte a non prendere in giro i cittadini”.