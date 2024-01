Elezioni, Conte apre all’alleanza con il Pd: “nessuna preclusione”

StrettoWeb

“Ci stiamo lavorando e speriamo di trovarci in progetti condivisi per essere credibili. Non c’è in nessun contesto un atteggiamento pregiudiziale“. E’ quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza in corso a palazzo Montecitorio in merito alle alleanze con il Pd sulle prossime elezioni Regionali e Comunali.

“In alcuni territori le nostre comunità sono in opposizione, ma da parte nostra, non c’è nessun atteggiamento pregiudiziale ma ostacoli da rimuovere”, conclude Conte.

