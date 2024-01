Elezioni, Castelli (Sud chiama Nord) sull’alleanza con Pd e M5S: “bene il dialogo in Sicilia”

StrettoWeb

“Bene Pd e M5S sul dialogo costruttivo con Sud chiama Nord in Sicilia, l’obiettivo comune adesso è costruire un’alleanza solida che possa andare a governare la Regione, allargando ancor di più il perimetro verso quelle forze politiche alternative al governo e che non si riconoscono negli estremismi e nel mal governo. Ci sarà tempo per definire il nome del candidato presidente, anche se ad oggi c’è solo una persona che da sola è stata in grado di prendere 500mila voti alle ultime regionali ed è Cateno De Luca. Ma in maniera condivisa si arriverà alla scelta del nome”, lo afferma l’On. Laura Castelli, Presidente di Sud chiama Nord.

“Intanto dai dati in nostro possesso, Sud chiama Nord sta crescendo in tutta Italia e dal 2 marzo, giorno dell’assemblea nazionale di Taormina, avremo definitivo un’organizzazione capillare in tutte le regioni del nostro Paese, che ci permetterà di essere presenti alle elezioni su tutto il territorio nazionale”, conclude Castelli.

