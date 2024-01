Ecosistem Lamezia: vittoria per 4-2 a Molfetta

StrettoWeb

Grandissima vittoria in trasferta per l’Ecosistem Lamezia Soccer contro le Aquile Molfetta, nell’ultimo turno del campionato di Serie A2 di Futsal. 2-4, il risultato finale di questa emozionante sfida. La vittoria è stata costruita su una prestazione di squadra impeccabile, con quattro diversi giocatori che hanno messo il loro nome sul tabellone dei marcatori. Caffarelli, Cafure, Patamia ed Everton hanno timbrato il cartellino finalizzando nel miglior modo possibile la coralità messa in campo dagli Orange, i quali hanno dimostrato una varietà di opzioni offensive che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Sensazionale anche la partita del portiere lametino Fabrizio Rotella. La sua prestazione è stata fondamentale, e il momento chiave è stato quando ha disinnescato un rigore avversario. Questa azione ha mantenuto saldo il vantaggio della squadra e ha contribuito significativamente al raggiungimento dei preziosi tre punti.

Con questa vittoria, l’Ecosistem Lamezia sale a quota 20 punti, raggiungendo il Sammichele e occupando il delicato ultimo posto play-off valido. La squadra e i suoi tifosi possono ora guardare con fiducia al futuro, consapevoli che ogni partita sarà una nuova opportunità per dimostrare la propria forza e determinazione.

Dopo la partita, mister Carrozza ha dichiarato: “Questa è stata una vittoria importante per noi. Abbiamo mostrato una buona performance in tutte le fasi del gioco, difendendo con determinazione e attaccando con precisione. Rotella è stato eccezionale tra i pali e la sua parata sul rigore è stata la chiave della partita. Ma anche gli altri ragazzi sono stati encomiabili: è stata la vittoria del gruppo! Ora dobbiamo mantenere questa mentalità positiva e continuare a lottare per raggiungere i nostri obiettivi”.

