Eccellenza Calabria: il ReggioRavagnese vince e scatta al 4° posto, nulla da fare per il Bocale contro la capolista

StrettoWeb

Si è giocata nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2024, la 19ª giornata di Eccellenza Calabria. Sambiase sempre più primo: capolista capace di vincere anche in casa di un Bocale in forma, proveniente da una importante striscia positiva. Dietro, il vuoto. Nello scontro al vertice tra Vigor Lamezia e Soriano, ha la meglio la squadra biancoverde, che vince per 4-2. Solo pari per il Cittanova nel derby reggino contro la Palmese. Ad approfittarne è il ReggioRavagnese, che sbanca il campo della Morrone per 1-2 e scatta al quarto posto. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 19ª giornata

Bocale-Sambiase 0-1

Brancaleone-Scalea 3-1

Cittanova-Palmese 1-1

Digiesse PraiaTortora-Stilo Monasterace 2-0

Isola Capo Rizzuto-Paolana 0-1

Morrone-ReggioRavagnese 1-2

Rende-Gioiosa Jonica 1-1

Vigor Lamezia-Soriano 4-2

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 46 Vigor Lamezia 38 Soriano 31 Cittanova 31 ReggioRavagnese 30 Brancaleone 30 Bocale 29 Digiesse Praia Tortora 29 Rende 28 Isola Capo Rizzuto 20 Scalea 20 Palmese 20 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 17 Paolana 14 Morrone 10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.