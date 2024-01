Il delirio dell’ufficio postale di Reggio Calabria: clienti in fila in strada “per evitare il contagio”

StrettoWeb

Incredibile quanto sta accadendo presso l’ufficio postale di Via Ecce Homo a Reggio Calabria. Al momento fuori dall’ufficio è presente una lunga coda di clienti che per accedere all’interno devono fare la fila e non perchè è presente tanta gente ma perchè per evitare assembramenti sono stati stabiliti gli ingressi contingentati e i clienti, anche anziani, si trovano a dover attendere fuori al freddo.

Gli ingressi cosi scaglionati sono stati stabiliti “per evitare il contagio” del Covid nonostante la pandemia sia finita da oltre due anni ma evidentemente ancora c’è chi teme gli assembramenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.