De Luca sulle Europee: “Sud chiama Nord ci sarà, vedremo se con Azione o soli”

Cateno De Luca è convinto della strategia in vista delle elezioni europee e conferma che, Sud chiama Nord, a prescindere dalla forma (con un progetto o da soli) ci sarà. “Noi siamo pronti ad una battaglia identitaria in tutta Italia, facendo un appello accorato ai meridionali del Nord. Siamo consapevoli delle difficoltà ma noi non ci svendiamo”, rimarca De Luca in partenza per Sassari, per presentare il suo ultimo libro.

“Calenda? Ad Azione chiediamo chiarezza sull’Autonomia Differenziata e su un’eventuale progetto per le europee, in caso contrario andremo da soli”, sottolinea De Luca. Da rimarcare che, Sud chiama Nord, in quanto rappresentata in parlamento non ha l’incombenza di raccogliere le firme utili per presentare le liste in tutte e 5 le circoscrizioni della Penisola.

