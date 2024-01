Svolta Dazn, annuncia la visione di partite gratis: ecco quali | ELENCO

StrettoWeb

Dazn cambia, anzi si modifica, e annuncia importanti novità per lo streaming in Italia. La piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A ha infatti ufficializzato la visione di gare gratis, sbloccando la modalità free. Questo, quindi, senza abbonamento, ma semplicemente accedendo alla piattaforma. Così si potranno visionare contenuti ed eventi sportivi premium che Dazn ha selezionato appositamente.

Le partite gratis che si potranno vedere su Dazn

La prima partita sarà la sfida di Fa Cup tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio. Nell’elenco anche alcune gare di calcio femminile di Serie A e Champions League, nonché alcune di calcio portoghese, arabo e americano, in cui militano Cristiano Ronaldo e Messi, ma non solo. Ecco la lista.

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Come fare per accedere a Dazn

Per chi non è abbonato, e non ha mai effettuato l’accesso alla piattaforma streaming Dazn, basta digitare “Dazn.com” nei motori di ricerca e registrarsi con email, nome e cognome.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.