Cuore Messina, riprende due volte la Turris: Emmausso al 96′, finisce 2-2

Continua la striscia positiva del Messina, che dopo due vittorie di fila conquista un ottimo pari nello scontro salvezza in casa della Turris. Così come all’andata, partita pazza, con tanti gol ed emozioni nel finale. Sono i padroni di casa ad andare avanti due volte, ma i peloritani riescono a riprenderla. Il gol che sblocca il match è di Nocerino, all’8′, ma il rosso per i locali all’ora di gioco dà una svolta al match. Rosafio la pareggia al 75′, la Turris va di nuovo avanti al 92′ con autogol di Frisenna e – quando ormai la rete nel finale sembrava aver indirizzato il match in favore dei padroni di casa – ecco la rete di Emmausso al 96′, per il 2-2 finale.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Potenza-Juve Stabia 1-3

Monterosi Tuscia-Brindisi 0-0

Audace Cerignola-Crotone 4-2

Casertana-Latina 1-1

Giugliano-Picerno 1-1

Turris-Messina 2-2

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 48 Avellino 41 Picerno 39 Crotone 39 Casertana 39 Benevento 39 Taranto 37 Audace Cerignola 35 Sorrento 32 Latina 31 Giugliano 30 Potenza 29 Catania 28 Messina 26 Foggia 25 Monopoli 22 Turris 21 Virtus Francavilla 21 Brindisi 16 Monterosi Tuscia 15

