Cori razzisti a Maignan, l’incredibile scoperta: tra i 4 fermati c’è anche un ragazzo di colore

Fa un po’ strano. Diciamo che è abbastanza insolito. Forse non c’era solo razzismo nei cori che alcuni tifosi bianconeri hanno rivolto al portiere rossonero Mike Maignan durante Udinese-Milan di sabato sera. La gara è stata sospesa qualche minuto dall’arbitro proprio per quello che il portiere ha sentito nel corso della partita. Sul caso è intervenuta poi la stessa società friulana, prima con una nota e poi con i fatti, individuando gli autori. Uno è stato intercettato e sanzionato lunedì, altri quattro oggi. Anche per loro dovrebbe arrivare un Daspo di 5 anni.

E qui arriva il fatto abbastanza insolito. Tra i quattro fermati, infatti, c’è anche un… ragazzo di colore. Già. Le telecamere di sicurezza presenti nell’impianto hanno svelato questo, così come spiega il Corriere dello Sport. C’è una donna e un ragazzo di colore, che avrebbe rivolto degli insulti, ma non si capisce quanto razzisti, o quantomeno che identificassero il colore della pelle. Tra gli insulti intercettati c’è sicuramente qualcuno che urla “scimmia”.

