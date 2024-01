Corea del Sud, accoltellato al collo leader dell’opposizione: il VIDEO shock al momento dell’aggressione

StrettoWeb

Corea del Sud sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore. Lee Jae-myung, leader dell’opposizione, è stato accoltellato al collo da un uomo nel corso di un evento pubblico a Busan. Lee, come si può vedere nel video in alto, era accerchiato da una folla di presenti e giornalisti e stava rispondendo alle loro domande, mentre visitava il sito per il nuovo Aeroporto sull’isola sudorientale di Gadeok, parte della città metropolitana di Busan.

Sorridente e attento alle domande della stampa, all’improvviso un uomo lo ha assalito colpendolo al collo. Così Lee è caduto improvvisamente a terra. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, e risulta cosciente. L’aggressore invece è stato immediatamente fermato e poi arrestato.