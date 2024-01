Consiglio Regionale della Calabria: ecco i 14 punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

I criteri per la definizione del quadro di esigenze e avvio concertazione con le Amministrazioni, del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 sono il primo punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale aperta dal Presidente Filippo Mancuso. Saranno 14 complessivamente i punti all’esame dell’Ordine del giorno che prevede, inoltre, l’esame del “Programma Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa) 2021-2027 – Estensione validità Organigramma Feamp” – approvazione del Piano finanziario Feampa”, l’esame del “Rendiconto esercizio 2022 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (Arsac)”, e l’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpacal) – Approvazione piano delle attività anno 2024″.

L’Assemblea dovrà poi approvare sei proposte di legge, tra le quali, quella recante “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968”, la modifica dell’art. 5 della legge regionale 22 /2020 sulla Disciplina delle Associazioni Pro Loco, la modifica dell’articolo 11 della legge regionale 12/2023 recante “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di CALABRIA”, il testo, di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Mattiani, (FI) e Antonio Montuoro (FdI), recante: “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, e la proposta di legge, a firma Ferdinando Laghi (De Magistris), Pietro Raso (Lega), Pasqualina Straface (FI), Luciana De Francesco (FdI), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Antonio Lo Schiavo (Misto) recante “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”.

Chiuderanno la seduta le discussioni dell’Interrogazione, di iniziativa del consigliere Raffaele Mammoliti (Pd), “In merito alla revoca della procedura di cui al dca 194 del 10.07.2023 “Avviso pubblico di selezione per la formazione delle rose degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino -Morelli di Reggio CALABRIA” , della mozione sottoscritta, da Filippo Mancuso (Lega), Giuseppe Gelardi (Lega), Giuseppe Mattiani (FI), Pietro Molinaro (Lega) e Pietro Raso (Lega) recante: “L’armonizzazione necessaria ed obbligatoria della gestione del demanio marittimo da parte degli Enti locali delegati ai sensi del Piano di Indirizzo regionale (legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)”, ed infine, la mozione di iniziativa dei consiglieri Pietro Molinaro (Lega), Giuseppe Gelardi (Lega), Filippo Mancuso (Lega), Giuseppe Mattiani (FI), Pietro Raso (Lega), recante: “Al fine di procedere all’adozione degli atti utili per la piena attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive in CALABRIA, art. 6 L.r. n. 40/2009 e ss.mm.ii”.

