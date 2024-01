Un altro comune senza sindaco: sfiduciato il Primo Cittadino di Villapiana

StrettoWeb

Un altro piccolo comune dell’Alto Jonio Cosentino rimane senza sindaco: dopo il caso di Trebisacce, dove il Primo Cittadino Aurelio è stato sfiduciato dopo neanche un anno di mandato, tocca ora alla vecchia guardia. Il Sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, figura politica storica della comunità, è stato sfiduciato a ridosso delle elezioni comunali. Protagonista indiscusso tra gli anni 80 e 90, a presentare la mozione per “farlo accomodare fuori” è stato un gruppo eterogeneo di consiglieri, quattro provenienti dalla minoranza e tre dalla maggioranza a seguito di alcune diatribe amministrative.

I firmatari, infatti, incolpano il sindaco (ormai ex) di una mossa furbetta proprio poco prima del voto alle comunali: pare che abbia indetto ben due concorsi pubblici senza l’appoggio del consiglio, così come per la nomina del nuovo amministratore unico della società in house BSV senza l’avvallo della consiliatura. Una mossa che ha infiammato gli animi dei coinvolti e che lo ha portato alla sfiducia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.