La Commissione Pari Opportunità della Calabria attacca Bandecchi: “frasi offensive”

Anche “La Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle Pari Opportunità fra uomo e donna della Calabria, si unisce al coro di condanna verso le esternazioni del Sindaco di Terni, offensive non solo della dignità personale di donne e uomini, ma intollerabili anche dal punto di vista della mancanza di rispetto per le istituzioni rappresentative”, così come recita in questa nota. Il riferimento è alle parole espresse da Stefano Bandecchi nel Consiglio Comunale di Terni di qualche giorno fa.

“Ribadiamo con forza che la battaglia contro violenza di genere si combatte tutti insieme, condannando e contrastando gli stereotipi, ed in questo senso le Istituzioni e chi le rappresenta devono prima di tutto incarnare i valori della cultura di genere e infondere coraggio e sicurezza nelle vittime di violenza. Alla luce di ciò le recenti considerazioni del Primo Cittadino di Terni sono incompatibili con l’azione portata avanti dalle commissioni pari opportunità radicate nei territori”, si legge ancora.

