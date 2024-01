Reggio Calabria, trattore si ribalta nella campagna della Piana di Gioia Tauro: 118 sul posto

StrettoWeb

Un trattore si è ribaltato circa 30 minuti fa nelle campagne tra via Stella e via Fontana a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria nella Piana di Gioia Tauro. Al momento ancora non si conoscono le cause ne se la persona a bordo del mezzo agricolo, sia morta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri e i soccorritori del 118.

Sono in corso in questi minuti le operazioni di recupero della persona a bordo del mezzo che è al momento completamente avvolto dalle erbacce presenti sul luogo.

I soccorsi sono leggermente rallentati dalla pioggia che sta colpendo la Piana in questi minuti.