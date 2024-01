Chiara Ferragni, importante aggiornamento sull’indagine del caso Balocco: si va verso la truffa

StrettoWeb

Ci sono novità in merito all’indagine su Chiara Ferragni relativa al caso Balocco. La relazione depositata oggi dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano, infatti, potrebbe modificare la prospettiva accusatoria. Da quanto apprendono diverse agenzie, l’ipotesi di reato – ancora da formulare – potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. Questo per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust.

Chiara Ferragni, la ricostruzione di quanto accaduto in queste settimane

Com’è noto, lo scandalo è scoppiato qualche settimana fa, in seguito a una multa di un milione di euro dell’Antitrust fatta pervenire all’influencer. Il motivo? Pratica commerciale scorretta sulla vendita dei Pandori griffati col suo nome. L’incasso dell’imprenditrice è risultato maggiore, e anche di tanto, alla somma che avrebbe donato ai bambini dell’Ospedale Regina Margherita. Donazione che invece – e con un importo molto più basso di quello incassato dalla Ferragni – aveva già effettuato la Balocco, prima ancora che partisse la campagna di vendita.

Il “sistema-Ferragni”, così definito, sembrerebbe sia stato poi replicato per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi. Per gli scandali in serie la donna era uscita allo scoperto con un video di scuse, su Instagram, raccogliendo consensi ma anche tante critiche, che l’hanno portata a perdere migliaia di followers e a interrompere contratti con importanti sponsor. Chiara Ferragni ultimamente è comparsa poco sui social, se non in un video di Fedez di Vigilia di Capodanno e in un selfie di qualche giorno fa.