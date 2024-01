Buon anno, Chiara Ferragni: il ritorno dell’imprenditrice digitale

StrettoWeb

Era il 18 dicembre 2023 e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e mamma di Leo e Vitto, postava il famoso video dove parlava di “errore di comunicazione” circa il pandoro-gate di Balocco. Tuta grigia, occhiaie, capelli fuori posto e bocca all’ingiù. Questa è l’ultima immagine che abbiamo impressa della Ferragni, stranamente coperta e senza le sue valige griffate immortalate in un selfie in ascensore, tra un viaggio a Paris e uno a Los Angeles.

Da quel famoso 18 dicembre, dicevamo, la Chiara Nazionale è sparita dai social: probabilmente per paura di commettere un altro “errore di comunicazione”, qualcuno le avrà consigliato di defilarsi per un po’. E mentre le procure indagano su pandori e uova di Pasqua, mentre i suoi gioielli sono un flop e gli acquirenti si lamentano degli ordini mai arrivati, il Natale passa in sordina con Fedez che pubblica foto di figli, nonne, parenti e amichetti ma senza alcuna traccia della moglie.

Ma la bionda Ferragni, si sa, fa sempre il suo ritorno: e dopo momenti di ansia e preoccupazione (non ci dormivamo la notte), è ricomparsa. Meglio della nascita di Gesù a Natale, è apparsa all’inizio dell’anno sui suoi profili social. E come? Ma con un selfie, ovviamente! Questa volta, però, ha dismesso la tuta della penitenza (mica può indossare la stessa mise due volte) e si è mostrata al meglio: capelli boccolosi, trucco perfetto e un dolcevita blu (ma non so se Cina o Estoril, non me ne intendo) mentre apre una box domande per interagire con i suoi followers.

Poi, però, ricordandosi di essere nel bel mezzo di un casino mediatico – e giuridico – ha aggiunto un’altra story per ringraziare i fan che l’hanno sostenuta e attacca con un bel “una cosa mi sento di dirla” che è tutto un programma. Comunque, la Ferragni prosegue: “vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”.

E ancora: “a coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero!”. Anche noi, cara Chiara, “una cosa sentiamo di dirla” (cit.): grazie a te per quanto hai fatto in questi ultimi mesi, altrimenti non avremmo avuto abbastanza spunti per scrivere i nostri pezzi. Buon anno Ferragni e famiglia, e fate i buoni come dice il vostro amico, il caro nonno Balocco.