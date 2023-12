Natale (sottotono) in casa Ferragnez: Fedez gioca con il cane, Chiara resta nell’ombra

StrettoWeb

Natale diverso in casa Ferragnez: siamo abituati a vedere la famiglia dei “social” girovagare tra chalet, feste sfarzose e ricoperta di paillettes ma, quest’anno, Chiara Ferragni, Fedez e i loro piccoli hanno mantenuto un basso profilo. A seguito del pandoro-gate infatti, che ha visto la bionda influencer fare ammenda con un video su Instagram per poi chiudersi in un tombale silenzio, i Ferragnez hanno scelto di festeggiare a Milano, senza troppi giri intorno al mondo.

A testimoniare questa “semplicità”, a cui i followers non sono per nulla abituati, è lo stesso Fedez il quale, sempre tramite Instagram, ha condiviso alcune stories in compagnia di vecchi amici, come quando, da pischello, andava in giro per le strade di Milano, forse a sparare qualche tric trac. E mentre Federico si gode alcuni momenti nel cortiletto sotto casa, Chiara Ferragni sembra sparita nel nulla: in bella vista infatti, c’è la figlia Vittoria intenta a scartare alcuni regali sotto l’albero, è poi il turno di Paloma, il golden retriever, che gioca nel parchetto con il frisbee lanciato dallo stesso rapper.

Appaiono, infine, alcuni amici di Federico e il papà Franco, ma della Ferragni non c’è nessuna traccia. Che sia segregata in casa con la tuta grigia a piangere sulla sua clamorosa caduta di stile? A Natale, si sa, cerchiamo sempre di essere tutti più buoni e, nonostante il terremoto mediatico che sta investendo i Ferragnez, speriamo per loro che il Natale a Milano, nella sua semplicità, sia stato un toccasana per scendere un attimo dal piedistallo e assaporare le cose più semplici: il sorriso dei figli, l’affetto degli amici, la vicinanza della famiglia.