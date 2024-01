Cesare vince i “Tre Coni” del Gambero Rosso: grande emozione, è la prima volta in Calabria | FOTO

StrettoWeb

Importante riconoscimento per la nota gelateria di Reggio Calabria, Cesare. Il noto chioschetto verde di Reggio Calabria ha finalmente ottenuto i “Tre Coni” di Gambero Rosso che arrivano così in Calabria, insieme ad altre 69 gelaterie nelle altre Regioni d’Italia. Questo riconoscimento è molto importante per Cesare che è l’unica gelateria della Regione Calabria ad ottenere questo riconoscimento, un vero orgoglio per il territorio calabrese ed è la prima volte che Cesare ottiene un riconoscimento cosi importante (aveva già ricevuto molte volte i “Due Coni”, evidente segnale di un ulteriore miglioramento nella qualità del prodotto dello storico chiosco di piazza Indipendenza).

L’ambito premio è arrivato grazie alla costante attenzione e alla sensibilità che Davide Destefano pone per i prodotti del territorio, alla sostenibilità e al codice etico che lo stesso applica nella realizzazione dei gelati. L’importante riconoscimento è stato chiaramente visibile sul volto di questo appassionato artigiano che è salito sul palco per ritirare il premio insieme al figlio Cesare Destefano, quarta generazione della centenaria attività reggina.

