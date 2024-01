Follia a Catanzaro in una partita di Basket: tifoso entra in campo e rifila pugno a un giocatore | VIDEO

StrettoWeb

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Catanzaro nella giornata di ieri, nel corso del match di Pallacanestro tra Basket Academy Catanzaro e Giarre, valevole per il campionato di Serie C. Nel primo quarto, sul 26-16 per i padroni di casa, si accende una rissa tra giocatori in seguito a uno scontro di gioco. E’ qui che entra in campo uno spettatore, che dopo aver scavalcato si avvicina a uno dei giocatore e gli rifila un pugno in pieno volto. Il cestista, dopo il colpo, cade ovviamente a terra, pur non riportando per fortuna gravi conseguenze.

Gli animi, accesi per un po’, si sono poi calmati e la partita è ripresa, fino alla definitiva vittoria dei catanzaresi sui siciliani per 92-69. Catanzaro che così conferma il primato. Sull’episodio, invece, a fare luce sarà il Giudice Sportivo. Non c’è solo il referto dell’arbitro, infatti, ma anche il video dell’episodio che ha fatto praticamente il giro di tutta Italia. Lo riproponiamo in alto.

