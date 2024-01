Catania, altri due nuovi arrivi: ecco Alessandro Celli e Rocco Costantino

StrettoWeb

Catania ancora attivissimo sul mercato. Dopo Welbeck e Cicerelli, ufficiali altri due nuovi arrivi, per un totale di quattro negli ultimi tre giorni: si tratta di Alessandro Celli, difensore proveniente dalla Ternana (si lega al club fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 28), e Rocco Costantino, attaccante proveniente dal Monterosi (si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 9).

Chi è Alessandro Celli

Alessandro Celli è nato a Roma il 28 gennaio 1994. Con la Ternana, il difensore ha disputato 89 gare, vincendo il campionato di Serie C nel 2021; in Serie B, l’esterno sinistro ha collezionato complessivamente 70 presenze (16 impreziosite da un gol nella prima parte della stagione corrente) giocando anche nel Südtirol e nel Foggia. In avvio di carriera, il neo-rossazzurro ha vissuto sei annate con la Lupa Roma, ottenendo due promozioni: nel 2012 in Serie D, nel 2014 in Lega Pro. In terza serie, al suo attivo anche l’esperienza con il Teramo nel 2018/19.

Chi è Rocco Costantino

Rocco Costantino è nato ad Aarau, in Svizzera, l’8 maggio 1990. Nella prima parte della stagione in corso, l’attaccante ha realizzato 6 reti in 13 gare nel girone C del campionato Serie C NOW; dal 2021 al 2023, con il Monterosi, ha collezionato in questa categoria 67 presenze firmando 34 gol. Sommate in avvio di carriera le prime formative esperienze tra i dilettanti (di rilievo, il bottino di 46 centri in tre annate in Serie D con la Vis Pesaro), ha debuttato in terza serie con il Südtirol nel 2017/18, andando a segno 18 volte. In C, torneo in cui ha giocato anche con la Triestina, con il Bari, con il Modena e con la Pro Vercelli, ha siglato complessivamente 76 reti tra campionato e playoff.