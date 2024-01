Catania, il mercato si apre col botto: colpaccio dal Catanzaro, arriva Welbeck

StrettoWeb

La voce grossa l’anno scorso in Serie D, con immediata promozione, e la voce grossa in estate, per provare a salire subito in B. Non c’è due senza tre per il Catania, che anche in questa sessione di calciomercato invernale vuole fare le cose in grande. Anche se la promozione diretta è compromessa, l’obiettivo di questo girone di ritorno è piazzarsi nella migliore posizione possibile per provare il miracolo tramite playoff.

E così, a qualche giorno dall’apertura della sessione invernale, ecco il primo colpaccio ufficiale: Welbeck. Il centrocampista proviene dal Catanzaro ed è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in cadetteria dei giallorossi. Arriva sull’Etna a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2025, ha già svolto i primi allenamenti dell’anno agli ordini di mister Lucarelli e indosserà la maglia numero 23.

Il secondo colpo dovrebbe essere Cicerelli, rimasto fermo dopo l’annata alla Reggina. L’ala sinistra è già da tempo nell’orbita rossoblu, ha assistito per la prima volta a un match al Massimino qualche settimana fa. Ora si attende l’annuncio.

Chi è Nana Addo Welbeck-Maseko, il nuovo calciatore del Catania

Nana Addo Welbeck-Maseko è nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994. Dal 2021 al 2023, il neo-rossazzurro ha collezionato 50 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali con il Catanzaro, contribuendo alla promozione della formazione giallorossa in Serie B. In precedenza, ha vissuto due annate con il Calcio Catania, disputando 52 gare e realizzando due reti. Giunto a Brescia nel 2009, il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e sommando con le “rondinelle” formative esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto; dopo una parentesi con l’Atalanta, ha giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.

Crotone-Catania, vietata la vendita ai tifosi siciliani

“In vista della gara Crotone-Catania, in programma domenica 7 gennaio alle ore 18.30 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per la ventesima giornata del campionato Serie C NOW 2023/2024, il Prefetto della Provincia di Crotone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sicilia”. Così in una nota il Catania. La prima del 2024, dunque, sarà senza tifosi rossoblu al seguito. Non potranno andare a Crotone. Il Prefetto della città pitagorica ha disposto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nell’isola.