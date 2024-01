Catania, altro colpo di mercato: Cicerelli è ufficiale. Così prende forma il “piano” di Pelligra

StrettoWeb

Mancava solo l’annuncio. È arrivato. Emanuele Cicerelli è un nuovo giocatore del Catania. La sua presenza al Massimino qualche settimana fa aveva fatto intendere questo. Così è stato. Poi l’accordo e la firma, arrivata all’apertura del calciomercato. Cicerelli è rimasto fermo in questi mesi. Dopo l’annata alla Reggina, che poteva vantare il riscatto, fallito per le note vicende estive, l’ala sinistra non ha trovato squadra, rimanendo alla Lazio. Ora scende di ben due categorie.

Ieri Welbeck e oggi Cicerelli. Così il piano di Pelligra è chiaro e comincia a prendere forma. Nonostante gli investimenti estivi non abbiano portato frutti in termini di obiettivi (promozione in Serie B), l’intenzione è di rinforzarsi ancora di più a gennaio per spaventare le avversarie, piazzarsi nella migliore posizione possibile ai playoff ed eventualmente tracciare la strada con uno zoccolo duro già collaudato per la prossima stagione.

“Catania Football Club – si legge nella nota ufficiale del club etneo – comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 12 agosto 1994.

L’esterno offensivo pugliese ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B, impreziosite da 7 reti e 9 assist, con le maglie della Salernitana, conquistando in granata la promozione in A nel 2021, del Foggia, club in cui si è formato calcisticamente, del Frosinone e della Reggina, guadagnando in amaranto l’accesso ai playoff nel 2023. In terza serie, nella prima fase della carriera, Cicerelli ha sommato esperienze con il Barletta, l’Aversa, il Melfi, la Paganese e il Pordenone.

Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 30, ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni”.