Catania, di padre in figlio: arriva Salvatore Monaco, il papà Gennaro giocò sull’Etna oltre vent’anni fa

Altro nuovo arrivo in casa Catania, che continua a muoversi sul calciomercato in entrata. Il club, in una nota ufficiale, “comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Monaco, nato a Napoli il 15 agosto 1992”. Si lega alla società rossoblu fino al 30 giugno 2025, per un anno e mezzo. Con il Potenza, nella prima parte della stagione in corso, il difensore campano ha sommato 6 presenze e realizzato una rete nel girone C del campionato Serie C NOW. Si tratta di un altro Monaco alle rive dell’Etna. Il padre di Salvatore, Gennaro, giocò infatti al Catania oltre vent’anni fa, ottenendo con i compagni due promozioni (in C1 nel 1999 e in B nel 2002).

La carriera del difensore Salvatore Monaco

In terza serie, il difensore può vantare un primo posto con il Perugia nel girone B del campionato 2020/21 e la conquista della Coppa Italia di categoria con il Padova, nel 2021/22. Da giovanissimo collezionò le prime esperienze calcistiche con i pulcini e gli esordienti rossazzurri, proprio quando il papà era in Sicilia. Dopo l’avvio della carriera tra i dilettanti con il Cecchina e il Budoni, i primi passi in ambito professionistico con il Casale. Archiviate le esperienze con Arzanese, Grosseto e Arezzo, ha debuttato in B con il Perugia e tra i cadetti ha giocato ininterrottamente dal 2016 al 2020, militando anche nella Salernitana e nel Cosenza e sommando complessivamente 87 presenze e 2 gol.