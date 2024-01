Catania, nuovo arrivo di mercato: ufficiale un giovane dal Torino

StrettoWeb

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino FC, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Haveri, nato a Shkodër, in Albania, il 18 settembre 2001″. Così il Catania in una nota ufficializza un nuovo arrivo, il prestito del giovane albanese Kevin Haveri dal Torino. Il neo-rossazzurro ha già svolto il primo allenamento agli ordini di mister Lucarelli.

Nella prima parte della stagione in corso, l’esterno difensivo ha sommato 7 presenze con la maglia dell’Ascoli, tra Serie B e Coppa Italia. Giunto in Italia nel 2019, anno del suo esordio con l’Albania Under 19, Haveri ha conquistato due promozioni dalla D alla C: la prima con il Mantova nel 2020 e, dopo la parentesi al Campodarsego, la seconda con il Rimini nel 2022; con la società romagnola, ha disputato successivamente 25 gare in terza serie.

