Carnevale di Castrovillari, doppio appuntamento con il divertimento

La 66° Edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, si aprirà domenica 4 febbraio con un doppio appuntamento. Si parte alle ore 17.00, presso il Cinema Ciminelli con il concerto omaggio a Frà Daniele a cura di Ensemble Frà Daniele da Castrovillari in collaborazione con l’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese e la preziosa partecipazione del Circolo Cittadino e dei Club di servizio, Rotary, Lions, Kiwanis e Lions Club Castello Aragonese.

E così dopo il recupero dello spartito dell’opera “la Cleopatra” di Frà Daniele da Castrovillari, (compositore e organista, del 1613, frate francescano minore conventuale) trascritta in notazione moderna e stampata in edizione critica, grazie all’ Ibimus – ’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese, alla Pro Loco di Castrovillari, alla BCC Mediocrati di Rende e alla GHS di Vincenzo Crescente di Castrovillari, sarà la volta di ascoltarla dal vivo. Come testimoniano gli storici, quest’opera fece ottenere a Frà Daniele uno straordinario successo e moltissima popolarità ed è l’unica sua opera di cui si abbia libretto e musica.

Alle ore 20.30 ancora bellezza con l’elezione della “Madrina del Carnevale di Castrovillari” abbinato quest’anno al Concorso Nazionale “Miss Italia” in Calabria. La futura Madrina del Carnevale di Castrovillari, parteciperà oltre che a tutte le manifestazioni inerenti l’evento carnascialesco, alle selezioni calabresi del Concorso Nazionale di Patrizia Mirigliani. L’evento è curato alla Carli Faschion Agency di Carmelo Ambrogio. La serata, che vedrà la partecipazione straordinaria della Miss Italia2023, Francesca Bergesio, sarà condotta da Linda Suriano e Andrea De Iacovo. Special Guest, Desiree Malizia. Per chi volesse partecipare alla selezione per l’incoronazione della “Miss Carnevale di Castrovillari”, necessariamente maggiorenne, può contattare il seguente numero 338.1432485 Carmelo Ambrogio.

Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato Difesa Consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand Miss Italia, Repubblica Italiana, e Castrovillari Città Festival.

