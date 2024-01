Camion precipita da cavalcavia della SS106 Taranto-Reggio Calabria: grave l’autista

StrettoWeb

Un camion che trasportava medicinali questa mattina, mentre percorreva la statale 106 nel territorio di Taranto, in direzione Reggio Calabria, ha sfondato il guard rail di protezione precipitando per diversi metri sulla strada sottostante che porta al molo polisettoriale. Il conducente, un 74enne originario di Altamura (Bari), è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi trasportato dai soccorritori del 118 in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.

Ha riportato lesioni ma, a quanto si è appreso, non corre pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia, che ha effettuato i rilievi, ma sembra che l’uomo abbia perso il controllo del camion a causa dello scoppio di uno pneumatico.

