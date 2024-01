Calcio a 5, Futura Under 19 sempre più prima: battuto Casali del Manco 8-3

StrettoWeb

Nuovo successo per la Futura Under 19, orgogliosamente in vetta alla classifica. Il team di Mister De Stefano allunga di sei punti sulla seconda. I giallo-blu fanno valere il fattore campo del Palattinà e battono anche Casali del Manco. 8-3 il risultato finale.

La partita. Primo tempo che termina sul 4-1. I gol: doppietta per Laurendi e per il rientrante capitano Gabriele Squillaci, successivamente gol di Alessandro Squillaci, Diano, Gatto e Labate. Martedì, invece, ritornerà in campo la prima squadra per l’impegno di Coppa Italia programmato per le ore 17 sul campo del forte Vitulano Manfredonia.

