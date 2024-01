Calcio, 2ª Categoria: cinquina del Siderno a Rizziconi e vetta consolidata

StrettoWeb

L’ASD Città di Siderno guidata dal duo Costa-Raso esce vittoriosa dal comunale di Rizziconi contro la compagine locale per 5-2. Questa la cronaca dell’ufficio stampa della società. “Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i biancoazzurri che sbloccano la gara già al 4′ minuto del primo tempo con la rete di Antonio Commisso. Il 2-0 trova la firma di Giampietro Costa al 26′ , abile a sfruttare il proseguo di un’azione di Carabetta in area a seguito di un calcio piazzato calciato capitan Mario Fuda. I padroni di casa, in 10 uomini a seguito di un’esplosione per proteste, accorciano le distanze su calcio di rigore battuto da capitan Bello e allo scadere, sempre su calcio di rigore, hanno l’occasione per pareggiare ma questa volta l’estremo difensore ospite Gullaci intuisce e para. Sul finale di primo tempo è costretto ad uscire Costa per infortunio, al suo posto entra Loccisano”.

“Nella ripresa arriva al minuto 8′ del st il 3-1 a Siderno Antonio Carabetta che intercetta il rinvio in uscita del portiere e prosegue verso la porta calciando in rete. Diversi cambi da entrambe le parti, al 22′ st ancora padroni di casa che accorciano le distanze ancora con Bello. Il divario di una rete però dura solo un giro di lancette, infatti poco dopo ancora Antonio Carabetta con una bella conclusione dalla distanza rimette il risultato con il doppio vantaggio, nel finale esordio per Piero Archinà nelle file biancoazzurre ed una sfortunata autorete che sancisce il risultato sul definitivo 5-2 a favore degli ospiti”.

“Con questo risultato il Città di Siderno consolida la vetta e si porta a 5 punti dalla prima inseguitrice. Da sottolineare l’ospitalità della società Rizziconi, nonché del terzo tempo che c’è stato a fine gara. Un esempio di sportività che portiamo da esempio per tutte le categorie calcistiche Calabresi. Una partita con una importante posta in palio affrontata con stile e rispetto reciproco, prima durante e soprattutto dopo l’incontro”. Il prossimo appuntamento sarà Domenica 4 Febbraio alle ore 15, al Raciti il Siderno ospiterà il Benestare”.

Rizziconi-Siderno 2-5, il tabellino

Marcatori: 4′ pt A. Commisso (S), 26′ pt G. Costa (S), 39′ pt rig., 22′ st Bello (R), 8′ st, 23′ st A. Carabetta (S), 48′ st Autogol (S).

Rizziconi: 1. Condina, 18. Zambara, 5. Sergi, 8. Sette, 22. Romeo, 20. Bello (C), 3. Pillari, 9. Mavrici, 11. Cordopatri, 10. Gadaleta. A disp: 12. Sciotto, 16. Cotet, 19. Russo P., 14. Russo D., 6. Rottura, 15. Barresi, 21. Guerrisi, 7. Tropeano, 17. Forestieri. All. S. Scarfò.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Gullaci F.., 4. Costa G., 5. Fuda V., 6. Fuda D. 7. Pasqualino A., 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Fuda M. (C), 11. Commisso A. A disp: 12. Scruci, 23. Archinà P., 14. Loccisano, 15. Caruso V. , 16. Stefano, 17. Salerno, 18. Archinà F., 19. Fonte, 20. Ruso. Allenatori: T. Costa-R. Raso.

Arbitro: R. Rifatto di Reggio Calabria.

