Calabria a misura di donna: a Casali del Manco arrivano gli stalli rosa

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Casali del Manco ha istituito parcheggi rosa riservati a donne in gravidanza ed a genitori con figli sotto i due anni. La scelta delle ubicazioni è stata fatta in considerazione dell’interesse pubblico e della criticità di parcheggio: sono ventuno gli stalli rosa realizzati nei centri abitati del territorio comunale, in prossimità di scuole, villette, farmacie e uffici postali. A questi se ne aggiungeranno altri due che saranno realizzati presto a Lorica e a Silvana Mansio.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato il Sindaco Francesca Pisani – La

realizzazione degli stalli rosa rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto ad una visione più ampia e generale della mobilità sul nostro territorio, disegnata dalla nostra amministrazione per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini. In particolare – ha aggiunto il primo cittadino – questo intervento rappresenta un segno di attenzione ed un aiuto concreto per la quotidianità della vita delle famiglie. Intendiamo infatti favorire la mobilità delle donne in gravidanza e dei nuclei con bambini piccoli, rendendola sempre più accessibile e sostenibile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.