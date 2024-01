Anche la Befana divide il Consiglio Comunale di Sant’Eufemia: calze piene o cenere e carbone?

StrettoWeb

Non c’è pace per il Consiglio Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Dopo l’ultima seduta durante la quale le opposizioni hanno chiesto apertamente le dimissioni del sindaco, la cui maggioranza era svantaggiata a causa dell’assenza per motivi di salute di un consigliere, il botta e risposta è proseguito tra comunicati stampa e post sui social. E’ di ieri l’ultimo manifesto pubblicato sulla pagina social del gruppo di minoranza Sant’Eufemia è Viva e affisso per le vie del paese (vedi immagine in calce all’articolo), con il quale si chiedono nuovamente le dimissioni del prof. Pietro Violi.

Ma la risposta del primo cittadino eufemiese non ha tardato ad arrivare. Di seguito la nota del sindaco che riportiamo integralmente:

“Cari Concittadini,

Oggi prendiamo atto che l’Opposizione “E’ Viva”!

Col manifesto, pieno di sciocchezze e strafalcioni, affisso per le vie del Paese, pensano di accreditarsi ai Vostri occhi!

È inutile! Non si rassegnano per la sonora batosta che Voi eufemiesi, non io, gli avete rifilato e vorrebbero ”a rijuta”.

Voi, conoscendoli, non li avete voluti!

È pur vero che la maggioranza si è numericamente indebolita, ma ora finalmente siamo più coesi e sereni senza mele marce all’interno!

Ribatto brevemente alle sciocchezze che avete scritto e che non incantano nessuno.

Le tasse comunali sono al massimo non certo perché elevate da noi ma per “merito” anche di chi ora è dissidente, ma noi, nell’arco della legislatura, le ridurremo, state tranquilli.

Siete bugiardi nel dire che abbiamo aumentato i gettoni di presenza quando sapete bene che è il risultato di una legge votata dal Governo Draghi che interessa tutti gli Amministratori, quindi un atto dovuto.

Mi sorge un dubbio: non è che volevate essere al nostro posto solo perché avete visto gli aumenti?

Altro che senso di responsabilità, sapete solo fare i grilli parlanti e quando vi abbiamo chiesto di votare dei punti in Consiglio per il bene del nostro Comune, che avete fatto? Votato contro, approfittando della malattia seria di un nostro consigliere. In poche parole al pari degli sciacalli.

Sull’Arrical poi abbaiate alla luna! Ma lo sa il vostro consigliere “che va e viene da Bruxelles” che anche la Commissione Europea ha approvato la Legge sull’Arrical con parole di elogio; oppure il Vs. consigliere frequenta quella città solo per l’ottima cioccolata?

Finitela quindi e cercate di impegnarvi per il bene del nostro Comune se ne avete le capacità e per il resto “state sereni”, ormai nessuno crede più alla befana pur essendo nel suo giorno!

Noi intanto continueremo a lavorare per l’interesse di tutto il nostro Paese e presto vedrete i risultati.

Noi il panettone lo abbiamo mangiato, a voi probabilmente è andato di traverso!“.

Di seguito il manifesto del gruppo Sant’Eufemia E’ Viva: