Sant’Eufemia, dopo la lettera del sindaco il consigliere Martino chiede un confronto pubblico

Continua il botta e risposta a colpi di note stampa tra l’amministrazione comunale eufemiese e i consiglieri di minoranza. Dopo la lettera aperta scritta dal sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte Pietro Violi, che abbiamo pubblicato questa mattina e visibile nel link in calce all’articolo, il consigliere comunale Caterina Martino ha risposto invitando il sindaco ad un confronto pubblico. Di seguito la nota stampa integrale di Martino:

“Il primo giorno dell’anno è un giorno di festa per tutti e per questa ragione ho preferito tacere.

Invece, dall’altra parte, le accuse e le polemiche non hanno avuto tregua, arrivando persino a toccare la sfera privata, con insinuazioni sulla mia persona che naturalmente descrivono molto più loro che me.

Chi mi conosce sa che sono abituata a parlare apertamente, confrontandomi di persona senza il timore di affrontare chi mi sta di fronte.

Ecco perché ritengo che il botta e risposta sui social o sui giornali su argomenti delicati e complessi che riguardano la collettività non è la soluzione.

E poiché il mio intento non è quello di contestare a priori o di portare avanti una “guerra” personale contro il sindaco Violi, lo invito ad un confronto diretto, che sono certa accoglierà senza riserve. Avremo modo, così, di discutere pubblicamente sulle tematiche da lui menzionate nei suoi comunicati, e ovviamente di tutto ciò che riterrà opportuno, con l’unico scopo di far comprendere ai cittadini che ci hanno chiesto di rappresentarli in Comune quello che sta accadendo.

Rimane inteso che, se nel corso del confronto pubblico e nelle sue argomentazioni il sindaco dimostrerà di aver ragione, sarò pronta a fare un passo indietro ammettendo davanti ai miei concittadini di aver sbagliato.

Diversamente, se le mie ragioni dimostreranno che la linea politica della maggioranza è fallimentare, lo inviterò ancora una volta alle dimissioni solo ed esclusivamente per il bene di Sant’Eufemia d’Aspromonte“.