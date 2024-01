Basile: “l’obiettivo è superare il 65% di raccolta differenziata, Messina è un modello”

StrettoWeb

La virtuosa gestione dei rifiuti nella Città Metropolitana di Messina è il tema centrale dell’evento “65% e oltre! Efficienza e Sfide in Sicilia: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero”, presentato oggi a Palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Federico Basile, dal direttore generale del Comune Salvo Puccio e dalla presidente della MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.

Il focus, promosso dalla Messinaservizi Bene Comune, si terrà il 1° febbraio prossimo, a palazzo Zanca nel salone delle Bandiere, nel corso del quale saranno presentati i dati e i risultati raggiunti dal 2018 ad oggi, oltre che occasione per illustrare gli obiettivi futuri dell’Amministrazione Basile nell’ambito del ciclo dei rifiuti a Messina.

Basile: “Messina è un modello”

“La Virtuosa Gestione dei Rifiuti nella Città Metropolitana di Messina – ha affermato il sindaco Federico Basile– oggi diventa un modello. Da quando Messinaservizi in data 22 maggio 2021 ha rimosso l’ultimo cassonetto della raccolta indifferenziata estendendo a tutto il territorio comunale il servizio di raccolta differenziata di strada ne abbiamo fatta. È stata una scelta coraggiosa che ha richiesto un impegno importante sia da parte del Comune che da parte della Messinaservizi e anche della cittadinanza. Oggi possiamo vantare un risultato importante, ma puntiamo ovviamente a migliorare. L’obiettivo della raccolta differenziata al 65% e oltre non è solo un traguardo numerico, ma piuttosto un impegno profondo. Oggi Messina rappresenta un modello, e il convegno sarà l’occasione per lanciare Messina nel panorama nazionale per dimostrare che il nostro modello può essere replicato. Siamo orgogliosi di potere raccontare la crescita di Messina in tema di raccolta rifiuti e di essere la prima Città metropolitana del sud e l’ottava in Italia, grazie ad un cambio di mentalità che gradatamente secondo il principio un gradino per volta – ha concluso Basile – ci condurrà all’obiettivo del 65% di raccolta differenziata”.

Puccio si scaglia contro la regione siciliana

Il direttore Generale del Comune Salvo Puccio nel suo intervento ha evidenziato le sfide legate al superamento del gap infrastrutturale. “La pianificazione regionale e l’attuazione dell’impiantistica rappresentano i due elementi che possono consentirci di ottenere un risparmio sulla Tari. La Regione siciliana oggi continua a disattendere gli obiettivi e gli impegni che dovrebbero garantire una gestione del ciclo dei rifiuti ottimale. Oggi Messina solo con i propri sforzi è riuscita ad emergere e ottenere un risultato importante. Abbiamo lavorato per raggiungere questo traguardo, ma è imperativo sottolineare che senza impianti pubblici adeguati, i costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida non possono diminuire e inoltre il gap infrastrutturale rallenta il processo di economia circolare. Tuttavia grazie alla percentuale alta di raccolta differenziata raggiunta oggi siamo riusciti a contenere i costi”, ha concluso Puccio.

Interdonato spiega i dettagli

I dettagli dell’evento sono stati invece illustrati dalla presidente di MessinaServizi Bene Comune Interdonato che ha anche sottolineato il ruolo della società nella gestione dei rifiuti evidenziandone gli sforzi e i risultati ottenuti nel miglioramento della gestione dei rifiuti a Messina. “Il motivo per cui abbiamo scelto il titolo “65% e oltre!” per l’evento Messinaservizi Bene Comune – ha spiegato la presidente Interdonato – è rappresentato dalla nostra ambizione di raggiungere e superare la soglia del 65% di raccolta differenziata. Messina merita oggi il giusto riconoscimento per il risultato ottenuto. Ecco perché abbiamo pensato ad un evento che possa diventare anche annuale e che consenta alla città di essere coinvolta e aggiornata sul percorso di crescita che abbiamo attuato, oltre che occasione preziosa per riflettere e confrontarsi sui risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata. Il nostro impegno verso il 65% e oltre non è casuale: attualmente siamo in testa in Sicilia per la percentuale di raccolta differenziata, e ci collochiamo tra le prime 10 città metropolitane in Italia. Vogliamo utilizzare questo successo come catalizzatore per stimolare una discussione costruttiva su come migliorare ulteriormente e trasmettere un segnale forte a tutta la nostra Regione, per evidenziare il percorso virtuoso che Messina ha intrapreso e sottolineare che il divario esistente in Sicilia con sforzi congiunti si può colmare. Il nostro obiettivo è condividere idee e soluzioni innovative che possano contribuire a mantenere e migliorare la nostra leadership in materia di raccolta differenziata.”

L’evento di questa edizione “Efficienza e Sfide in Sicilia: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero. La Virtuosa Gestione dei Rifiuti nella Città Metropolitana di Messina”, è finalizzato ad approfondire le sfide e le opportunità legate alla gestione dei rifiuti, concentrandosi sulle pratiche quali la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero.

Saranno presenti Lombardo e De Luca

Alla manifestazione parteciperanno tra gli altri l’on. Giuseppe Lombardo già presidente della Messinaservizi, l’on. Cateno De Luca sindaco della città di Messina dal 2018 al 2022, l’Assessore Regionale energia e dei servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro.

