Arrivano nuovi bandi europei per le imprese del Sud: a chi sono rivolti e come partecipare

Chiara Gemma, Eurodeputata Circoscrizione Sud, Gruppo Ecr-Fratelli d’Italia, in una nota ha voluto mettere in risalto gli ultimi bandi europei destinati alle Regioni del Sud, evidenziandone le caratteristiche e i requisiti utili per parteciparvi. Da quello per le piccole e medi imprese a quello per il settore alimentare a quello per investimenti sostenibili.

Bando per le piccole e medie imprese

“Il bando per le piccole e medie imprese ha un valore di 675 milioni ed è riservato in particolare a startup e a spinout impegnati a sviluppare e scalare innovazioni rivoluzionarie ad alto impatto in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti. Possono candidarsi imprese di tutti gli Stati membri dell’Ue e dei Paesi associati al programma Horizon Europe ed avranno un percorso privilegiato le candidature di startup e pmi con amministratori delegati donne. Il processo di selezione comprende tre fasi. Ogni fase superata con successo dà accesso alla fase successiva: scrittura di una proposta breve; presentazione di una proposta completa; intervista con la commissione giudicatrice (scadenze: marzo 2024 – ottobre 2024)”.

Bando per il settore alimentare

“Il bando nazionale riguarda il mondo dell’Agritech ed è a sostegno delle pmi del settore alimentare che vogliono diventare più resilienti attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali e di un uso ottimale della biomassa. In particolare, per la massimizzazione dell’utilizzo delle materie prime, per la valorizzazione in ingredienti innovativi a base biologica e per implementare la sostenibilità all’interno dell’ecosistema agroalimentare”.

Bando Regionale per investimenti 4.0

“Il bando regionale è riservato a investimenti 4.0 nelle regioni del Sud. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 (scadenza: sino a esaurimento fondi)”, si conclude la nota.

Tutti i dettagli e le scadenze qui di seguito.

