L’annuncio di Claudio Baglioni: “tra due anni mi ritiro”

Dopo aver tagliato il traguardo dei 60 anni di carriera, Claudio Baglioni ha annunciato che terminerà la sua carriera entro il 2026. “Ho deciso di concedermi il giro d’onore e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso“, ha detto il cantautore nel corso di un incontro con la stampa al Forum di Assago in occasione del tour aTuttocuore.

