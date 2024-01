Autonomia, Calderoli: “con questa legge superiamo questione meridionale e settentrionale”

StrettoWeb

Secondo Roberto Calderoli con la legge sull’autonomia “supereremo la questione meridionale perché tutte le regioni avranno le stesse opportunità“. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non credo di esagerare: con questa legge supereremo la questione meridionale e la questione settentrionale che ci portiamo dietro dal 1861“, ha precisato.

Sul passaggio alla Camera Calderoli ha spiegato che “il testo del governo è stato sottoposto a un’attività importante, sono stati quasi 90 gli emendamenti alla bozza. In buona parte, venuti dalle opposizioni. E dunque, io credo che il testo, con l’equilibrio che ha trovato al Senato, possa essere effettivamente una svolta: grazie al Parlamento per questo momento atteso da 22 anni“. Il testo è blindato? “Ma no – spiega Calderoli –, se ci sono degli errori siamo pronti a correggerli. Ma il Senato ha lavorato per otto mesi in modo serrato, ha davvero approfondito il testo che ora credo sia davvero ponderato“.

