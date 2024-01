StrettoWeb

A causa di un veicolo incendiatosi sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è temporaneamente chiuso il tratto al km 277,700, in direzione Fisciano tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano, in provincia di Cosenza. Sono in corso le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio

