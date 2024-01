“Arch to the future” al Monte di Pietà di Messina

StrettoWeb

Evento promosso dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina: La Valorizzazione della Figura dell’ARCHITETTO – Il bello di essere architetto è che puoi camminare nei tuoi sogni. L’Evento si svolgerà dal 27 gennaio 2024 al 03 febbraio 2024 – l’inaugurazione avrà luogo il 27 gennaio ore 18.00 presso il Monte di Pietà di Messina, via XXIV maggio. “L’evento rappresenta – spiegano il presidente della Fondazione arch. Anna Carulli e il presidente dell’Ordine Pino Falzea – un Cammino simbolico attraverso 5 installazioni, un breve percorso tra passato e presente di un futuro architetto. L’Ideazione e la progettazione sono a cura degli Archh. Valentina Marchetta e Valeria La Fauci con la realizzazione delle installazioni degli alunni della 4°A dell’ indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE del Liceo Artistico “E.BASILE” di Messina“.

“Il progetto prevede di promuovere e divulgare attività culturali per la valorizzazione della figura professionale dell’Architetto – interviene l’Arch. Valentina Marchetta tutor del progetto e Vice presidente della Fondazione – nello specifico di realizzare delle installazioni artistiche che rappresentano un cammino partendo dalle macerie di ciò che è stato della nostra Messina, aprendo le porte della città in senso simbolico, ad un nuovo skyline e spazi urbani, che l’architetto disegna, in considerazione del legame indissolubile tra questioni ambientali e sociali, inerenti ai processi della rigenerazione urbana; a chiudere il percorso “l’albero del futuro” e la “panchina delle riflessioni”… il primo è l’installazione che rappresenta il futuro di noi architetti sul nostro territorio attraverso i futuri architetti, rappresentati, nel caso specifico, dagli alunni del liceo artistico “E.Basile”; la seconda è una scusa per far esprimere ad ogni partecipante all’evento un proprio pensiero/riflessione sul concetto di “Bellezza”.

Vi sarà anche un hashtag legato all’evento “#archofthefuture“, per commentare l’evento. Il progetto permetterà agli studenti – puntualizza l’Arch. Marchetta – di prendere in considerazione un ambiente di lavoro diverso e utile anche come spunto di riflessione per le loro future scelte professionali“.

L’evento è inserito nel percorso formativo inerente la convenzione siglata tra la Fondazione e l’Ordine degli Architetti di Messina con la Dirigente scolastica del Liceo Artistico “E.Basile”, Prof.ssa Caterina Celesti, per i percorsi e per le competenze trasversali dell’orientamento (ex AlternanzaScuola Lavoro) svolto dagli alunni della 4°A dell’indirizzo Architettura e Ambiente.

Le istallazioni riguardano l’attuazione di una modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti – sotto il profilo culturale ed educativo agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza che gli allievi acquisiranno all’esterno, per un arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’apprendimento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. L’obbiettivo è far emergere nello studente la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità sociale e professionale – conclude il presidente Carulli – , far sviluppare una precisa identità quale membro di un’organizzazione e costruire una nuova cultura del lavoro, rispondendo alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti rendendo più attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni.

