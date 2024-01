Anziano investito da un treno sulla Roma-Napoli: traffico ferroviario in tilt anche per Reggio Calabria

StrettoWeb

Investimento sui binari poco dopo le 8 di questa mattina tra le stazioni di Monte San Biagio e Priverno, in provincia di Latina, dove un uomo anziano è stato travolto da un treno in transito nel territorio di Sonnino. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è stata sospesa tra le due stazioni, mentre sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Forti i disagi per i pendolari su tutta la linea Roma-Napoli via Formia.

L’ultimo aggiornamento da Trenitalia conferma come treni regionali e Intercity potranno registrare forti ritardi e subire limitazioni di percorso. I convogli direttamente coinvolti oggetto di provvedimento: ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51): il treno oggi termina la corsa a Monte San Biagio. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

