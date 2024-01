Nell’antico borgo di Trebisacce “a porta e sutt” si rifà il look

StrettoWeb

Antico Borgo Marinaro, si recupera e riqualifica il percorso sulla cosiddetta Via del mare che conduce alle suggestive scalinate della Porta dell’Annunziata, A porta e sutte (la porta di sotto). Destinata a preservare il patrimonio artistico e monumentale e migliorarne la fruibilità tanto per i residenti che per i turisti, il progetto riguarda la riqualificazione dell’area nel tratto compreso tra il Monumento dei Caduti e l’arco originario, risalente, insieme alle mura di cinta, al 1538.

Finanziato nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 attraverso l’assegnazione di contributi ai comuni situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, l’intervento prevede, in particolare, la creazione di un percorso in basolato (nella zona iniziale del percorso in prossimità del Monumento ai Caduti); la sistemazione delle scalinate tramite interventi di risarcimento murario e pulitura; l’installazione di un sistema di illuminazione a LED con segna-passi a terra; la valorizzazione dei punti di interesse culturale tramite l’apposizione di insegne in corten.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.