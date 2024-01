Il giovane reggino Andrea Martino vince la Medaglia d’Oro ai Campionati di Lotta Greco-Romana

StrettoWeb

Ai Campionati Italiani Assoluti 2024 di Lotta Greco-Romano, Titolo Assoluto e Medaglia d’oro per Andrea Martino, che nella categoria fino a 55 kg. sale sul gradino più alto del podio. Il ventenne reggino, non nuovo a questo tipo di imprese, già Campione Assoluto e Junior 2023 e pluricampione Juniores, detentore di ben 10 Titoli Italiani, vince tutti gli incontri disputati senza cedere un solo punto ai suoi avversari.

Gara esemplare sotto tutti i punti di vista, gestita tecnicamente dall’atleta e guidata dall’angolo dal Maestro Fabio Spanò, blasonato tecnico Internazionale con esperienze in competizioni Europee e Mondiali, tanto da meritarsi dalla Federazione Nazionale l’incarico di tecnico Azzurro delle squadre Nazionali Giovanili e punto di riferimento in Calabria per lo sviluppo della Lotta che tanto sta dando alla nostra regione. “Oggi per Andrea Martino è un giorno di gloria, tutto meritato – dice il D.T. M° Mimmo Spanò – goditelo, non abbassare la guardia e da domani pensa al tuo prossimo obiettivo: i Campionati Europei Under 23 che, si disputeranno a BAKU (AZE) il prossimo 20 maggio”.

All’Oro di Martino si aggiungono le tre medaglie di Bronzo del fratello Carlo nella categ. fino a 63 kg., di Ruben Marvice nella categ. fino a 67 kg. e di Davide Maragucci nella categ. fino a 77 kg.. Completano la squadra di questi assoluti, Christian Asciutto 5° class. nella categ. 60 kg., Matteo Cotroneo 8° class. nella categ. fino a 63 kg., Danilo Genio 13° class. nella categ. fino a 67 kg. e Rocco Cannizzaro 13° class. nella categ. fino a 82 kg. Bronzo a squadre per il sodalizio reggino che, su 48 società presenti, con 29 punti sale sul terzo gradino del podio, dietro a ASD Jonio Catania punti 31 e G.S. Carabinieri Roma con punti 30.

