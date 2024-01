Agricoltura, l’allarme di Conflavoro: “mezzo milione di posti a rischio”

StrettoWeb

“Basteranno dai 3 ai 5 anni a dimezzare l’occupazione agricola in Italia se l’Ue non corregge Pac e Green Deal. L’escalation è ben visibile, a rischio oltre mezzo milione di posti di lavoro e l’esistenza stessa delle nostre aziende: oggi sono circa 1,13 milioni, ma negli ultimi 40 anni ne sono sparite quasi 2 su 3 (-63,8%)”. L’allarme è di Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro.

“All’orizzonte ci sono sfide molto dure come la tutela dell’ambiente e la ricerca di sostenibilità, ma queste non devono uccidere il settore: l’Europa deve invece rendere centrali le aziende con differenti misure di sviluppo rurale e maggiori stanziamenti per il sostegno al reddito degli agricoltori e il ricambio generazionale”. Come sottolinea il presidente di Conflavoro, “in Italia le piccole imprese, specie di profilo familiare, rappresentano il 93,5% del settore”.

“La nostra agricoltura vale 73,5 miliardi con un valore aggiunto di 38,2 miliardi ed è vitale soprattutto per il Mezzogiorno, dove si trova il 57,6% delle aziende agricole. Nonostante tutti i problemi vecchi e nuovi, siamo la terza economia di settore nell’Europa a 27, ma la produzione nel 2023 è calata dell’1,4% e l’occupazione è crollata in un anno del 4,9% soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Solo dal 2017 al 2022 è sparito il 7,1% delle aziende con dipendenti, di cui oltre il 6% nell’ultimo biennio. Così non si può continuare, il settore non ce la fa”, conclude Capobianco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.