Agesci Reggio Calabria: una rinnovata scelta educativa

Cambiano i moduli formativi per i Capi dell’AGESCI ma non cambia la passione e la coerenza nel testimoniare la vocazione verso la vita che cresce e diventa. Durante l’avvio del nuovo anno sociale si è manifestata l’esigenza di un aggiornamento formativo anche in virtù di un incremento dei soci giovani e delle problematiche di crescita sempre più evidenti e che spesso occupano le prime pagine dei giornali.

È così che il 14 gennaio 2024 diventa una data che fotografa un’esperienza nuova, che i formatori delle Zone Terra del Bergamotto e Fata Morgana, hanno voluto offrire ai Capi delle proprie Zone.

Ma le attese e le aspettative sono state superate dalla realtà poiché l’incontro era stato dimensionato per circa 60 Capi ma Domenica 14 gennaio saranno 160 i Capi che svolgono servizio educativo su un territorio che va da Brancaleone a Bagnara, a cui si sono uniti anche i Capi della Zona Piana degli Ulivi (piana di Gioia Tauro) e della Zona Reventino (Lamezia terme)

Inizierà alle 9:30 presso il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria la nuova esperienza formativa mentre ai Capi (tirocinanti) che iniziano quest’anno il loro percorso è stata riservata una particolare attenzione e dal Duomo di Reggio Calabria si recheranno a piedi al Seminario, divisi per piccoli Gruppi, e sarà la strada, l’incontro e il confronto a generare la più alta scuola di formazione educativa che lo scoutismo conosca.

Le due Zone insieme ospitano il maggior numero di formatori presenti in Calabria per storia e tradizione ed è per questo che il triplicarsi dei numeri dei partecipanti ha trovato pronta l’Agesci reggina a non lasciare nessuno dietro la porta.

La regia dell’incontro è nelle mani dei Responsabili di Zona Valeria Sculli, Domenico Caridi e Don Danilo Nucera per la Zona Terra del Bergamotto e Marika Micalizzi, Pasquale Romeo don Angelo Battaglia per la Zona Fata Morgana.

La giornata generatrice di entusiasmo e di rinnovata adesione al ministero educativo si concluderà alle 16:00 con la Santa Messa celebrata dagli Assistenti dei Gruppi scout reggini.

Una domenica che i circa 2.000 bambine e bambini (Castorini, Lupetti e Coccinelle), ragazze e ragazzi (Esploratori e Guide) e giovani (Scolte e Rover) del reggino trascorreranno con le loro famiglie ma consapevoli che questo loro “sacrificio” vissuto lontano dal gioco e dalle avventure settimanali sarà ricompensato dalle molteplici novità generate dal confronto e dalla passione nutrita dal desiderio di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto l’abbiamo trovato.