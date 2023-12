“Da Zero a Supereroe”: la crotonese Marzia Scalera presenta il suo libro alla rassegna “Natale d’Autore”

StrettoWeb

Si terrà martedì 19 dicembre prossimo, alle ore 17.00, presso la Sala Margherita di Crotone, la presentazione del libro “Da Zero a Supereroe – La straordinaria avventura per diventare il protagonista della tua vita”, scritto dalla Life&Career Coach Marzia Scalera, realizzato nell’ambito della Rassegna del Comune di Crotone “Natale d’Autore” con la collaborazione dell’Associazione Passi Consapevoli-Cammino e Meditazione.

L’incontro sarà aperto dai saluti dell’Assessore alla Cultura Nicola Corigliano e vedrà la partecipazione della Psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli-Cammino e Meditazione, Adele Scorza. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Rubino, Vicepresidente dell’Associazione Passi consapevoli. In “Da Zero a Supereroe”, Marzia Scalera, Dottoressa in Psicologia del Lavoro e del Marketing con certificazione internazionale in Life Coaching e Facilitatore Mindfulness, offre una guida frizzante e ironica alla crescita personale, svelando il potenziale nascosto in ciascuno di noi.

Attraverso un viaggio verso la consapevolezza e la trasformazione, l’autrice mescola saggezza contemporanea, citazioni di autorità nel campo dello sviluppo personale e un tocco personale irresistibile. Il libro esplora il concetto di partire dal “sentirsi uno zero”, dalla sensazione di essere un nulla, per emergere come il protagonista della propria vita e sottolinea come questo processo dipenda integralmente dalla nostra volontà, capacità e unicità personali.

Marzia Scalera, dopo oltre 10 anni di consulenza nel mondo del Life e Career Coaching grazie alla sua azienda fondata nel 2014 “JoBBee – Ti Aiuta a Cambiare” offre, in questo manuale strumenti pratici, esercizi divertenti e storie ispiratrici che guidano il lettore attraverso la visualizzazione creativa, l’affrontare sfide, e il coltivare la gratitudine per riuscire a superare momenti di blocco e di impasse in cui spesso ci si trova nella vita. “Dopo aver fatto già due tappe in Sicilia, la presentazione del mio libro arriva nella mia città natale e questo mi riempie di gioia – sono le parole dell’autrice – Ringrazio il Comune di Crotone per aver reso possibile tutto ciò”. L’incontro è gratuito ed aperto al pubblico.