Viaggi-scuola in Calabria: da Gennaio partono i nuovi itinerari

StrettoWeb

Viaggi d’Istruzione del Progetto “Scuola Ferrovia” per l’Anno Scolastico 2023-2024: sono aperte le iscrizioni per il mese di Gennaio dell’iniziativa che coniuga due tematiche importanti e sempre più attuali, il trasporto sostenibile e la riscoperta del patrimonio culturale regionale, abbattendo le emissioni CO2 del viaggio d’istruzione. Ecco alcune delle destinazioni già pronte e disponibili:

Per le scuole sulla costa Tirrenica:

Tropea con visita guidata del Borgo ed ingressi ai luoghi di interesse principali;

Bagnara con la visita ai centri di produzione dei prodotti tipici artigianali, il Pane di Grano e le Ceramiche Artistiche con la possibilità di effettuare i laboratori didattici;

Per le scuole sulla costa Jonica:

Brancaleone con il percorso dedicato a Cesare Pavese, la visita alle aziende di trasformazione del Bergamotto;

Soverato con visita dell’antico borgo di quella che è stata denominata, per la sua bellezza, Perla dello Jonio.

Per le scuole sulla costa Tirrenica e Jonica:

Reggio Calabria con la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria – i Bronzi di Riace e su richiesta il Museo Nazionale del Bergamotto

Corigliano-Rossano con la visita al museo della Liquirizia e gli impianti di produzione e al castello Ducale;

I vantaggi del progetto Scuola Ferrovia

I pressi sono scontati per il viaggio in treno grazie alle apposite offerte Trenitalia dedicate alle scuole; gratuità per gli insegnanti accompagnatori; visite guidate; flessibilità e velocità di organizzazione dell’uscita; partenze programmabili dalle principali stazioni della Ferrovia Jonica e Tirrenica.