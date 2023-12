Clamorose tensioni Turchia-Israele. Erdogan: “Netanyahu come Hitler”. La risposta: “proprio lui che…”

StrettoWeb

Tensione sull’asse Turchia-Israele per il botta e risposta tra Recep Tayyip Erdogan e Benyamin Netanyahu. Il primo ha infatti accusato il secondo durante una cerimonia ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt, contestando gli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza. “Quello che fa Netanyahu non è da meno rispetto a quello che ha fatto Hitler. Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, per questo motivo non alzano la loro voce”, ha detto Erdogan.

Non si è fatta attendere la risposta di Netanyahu: “Proprio Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al regime, è l’ultimo che ci può fare prediche”, ha detto. ”Il nostro è l’esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l’organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo. Hamas-Isis, che si è macchiata di crimini contro la umanità e che Erdogan invece loda, offrendo anche ospitalità ai suoi dirigenti”, ha concluso Netanyahu.