Tuffi, a Cosenza le gare regionali con tanti partecipanti

Domenica scorsa si sono svolte, nella Piscina Comunale di Cosenza, le gare regionali del settore tuffi. Sono state coinvolte tutte le categorie, a partire dalla junior fino a piccoli categoria C4 di 5/6 anni. Grande entusiasmo da parte del pubblico che ha assistito allo spettacolo dei tuffatori. Il Team Tuffi Aqa Cosenza è gestito e coordinato dall’allenatrice Marina Montobbio, ex tuffatrice di grande esperienza che viene coadiuvata dall’allenatore Luigi Chiappetta e da Lorenzo Zicarelli.

Buoni i risultati dei ragazzi più grandi che si preparano a partire per il Trofeo di Natale a Trieste che si disputerà dal 15 al 17 dicembre. I ragazzi pronti per la partenza sono: Egidio Arnieri, Stefano Ferraro, Morrone Anna Rosa, Marco Sirianni, De Bernardo Daniele, Mario Bucarelli e Ariello Francesco. Non parteciperà a causa di un infortunio Angelo Francesco Porco a cui si augura una pronta guarigione. “Il team tuffi Aqa è pronto ad affrontare la nuova stagione”, fanno sapere dalla società Aqa che, da tempo, punta moltissimo le attenzioni sulla crescita dei giovani in tutti i settori del nuoto e anche della pallanuoto. Così anche per i tuffi dove Giovanni Tocci sintetizza appieno il concetto.