“Tropea Magazine”, il pamphlet di fine mandato sulla rinascita della Perla del Tirreno

La bellezza naturale di una località e/o di una potenziale destinazione turistica, non è affatto garanzia automatica di positività e successo né rispetto alla percezione e misurazione della qualità della vita e del benessere complessivo dei residenti; né, ancora meno, rispetto all’auspicabile e quantificabile sviluppo economico, direttamente o indirettamente derivante dalle dinamiche e declinazioni turistiche. La bellezza va governata!

Il pamphlet “Tropea Magazine”

È, questo, il leit-motiv che ha ispirato dal 2018 ad oggi l’azione amministrativa dell’Esecutivo Macrì i cui risultati sono stati confezionati nel pamphlet Tropea Magazine. Sarà presentato dal Primo Cittadino nella conferenza stampa di fine mandato 2018 – 2023, coordinata dal responsabile comunicazione istituzionale Lenin Montesanto, in programma alle ore 10,30 di venerdì 29 dicembre all’Auditorium di Palazzo Santa Chiara.

“Quello che in questi anni abbiamo progressivamente riempito di contenuti e risultati che abbiamo vissuto in prima persona e condiviso con la comunità, il territorio, la regione e il resto del mondo, e che abbiamo chiamato e indicato come Progetto Tropea – si legge nell’introduzione del Sindaco Giovanni Macrì – è partito da una presa d’atto iniziale e dall’adozione di un metodo: da una parte, la duplice fotografia, plastica ed inconfutabile, sia dell’oggettiva bellezza del patrimonio paesaggistico di Tropea sia, purtroppo, di quanto ereditato dalle passate concezioni e gestioni della cosa pubblica, segnatamente rispetto al mancato governo di questa straordinaria eredità identitaria”.

“Dall’altra, la condivisione, dapprima interna alla squadra amministrativa e successivamente, nel corso dello sviluppo di tutte le direttrici di governo, con tutti gli attori sociali, culturali ed economici della città, di una rinnovata concezione ed azione del governo cittadino e del ruolo militante, pedagogico ed innovatore delle autonomie e delle amministrazioni locali, ancorata all’analisi, alla programmazione ed alla misurazione sistematica di strumenti, iniziative e risultati.

L’industria dei turismi per una destinazione di lusso

Regolamentazione, decoro urbano e tutela immagine, Tropea riferimento nazionale. Qualità della vita. Comunicazione istituzionale, marketing territoriale, destagionalizzazione, internazionalizzazione. – Sono, questi, alcuni dei titoli ed approfondimenti contenuti nel primo dei due numeri del Magazine Tropea. Il secondo, in programma per gennaio 2024, sarà dedicato ai diversi progetti in itinere, ai tanti cantieri aperti e alle prospettive future ed internazionali della destinazione turistico-esperienziale Tropea.